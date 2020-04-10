Мантуров объявил, что Овсянников не будет работать в Минпромторге

Замглавы Минпромторга Дмитрий Овсянников не будет продолжать работу в ведомстве, заявил глава министерства Денис Мантуров.

Мантуров назвал поведение своего заместителя недопустимым, сообщает ТАСС.

«Такое неподобающее поведение недопустимо ни для кого, а тем более для государственного служащего, еще и такого уровня. Перед нами сейчас стоит много сложных задач, много вызовов, с которыми промышленности и торговле предстоит справиться. Очевидно, что Овсянников в этой работе участвовать уже не будет», – заявил он.

Министр пояснил, что разделяет позицию «Единой России», исключившей из партии Овсянникова.

Сразу после этого заявления стало известно, что число заместителей министра промышленности и торговли сокращено на одного, передает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

Ранее в среду было объявлено о решении партии «Единая Россия» исключить из своих рядов замминистра промышленности и торговли, бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, устроившего скандал в аэропорту Ижевска, а также потребовать его увольнения с должности.

До этого Овсянников объяснял свое поведение в аэропорту Ижевска тем, что «впервые столкнулся с требованием предъявить посадочный талон при входе в аэропорт». При этом он утверждал, что все требования сотрудников авиационной безопасности им были выполнены.

Протокол о мелком хулиганстве, составленный на Овсянникова, 27 апреля рассмотрит Завьяловский суд в Удмуртии, сообщили в среду в пресс-службе судейского сообщества республики.

Сам Овсянников извинился за нецензурную брань и признал, что должен понести за это ответственность.