Президент Владимир Путин проводит совещание по развитию космической отрасли, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Идет совещание по космической отрасли», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Ранее президент вышел на связь с экипажем МКС, и поздравил их с наступающим профессиональным праздником.

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