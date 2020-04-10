Путин вышел на связь с экипажем на МКС

Президент Владимир Путин в преддверии Дня космонавтики вышел на связь с космонавтами, находящимися на МКС.

Глава государства находится в Ново-Огарево. Кадры показали в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости».

Путин заявил на сеансе прямой связи с членами экипажа МКС, что «у России богатый опыт международного сотрудничества в космосе», отечественные специалисты «успешно работают по программе МКС с коллегами из Соединенных Штатов Америки – одной из ведущих космических держав».

«Это наглядный пример коллективного партнерства наших стран в интересах всего человечества. Так же, как мы сейчас пытаемся организовать работу и с актуальными проблемами. Не хочется об этом говорить, но приходится. Имею в виду борьбу с пандемией, имею в виду ситуацию на мировых рынках», – добавил российский лидер.

Он подчеркнул, что «освоение космоса всегда было и остается для человечества символом прогресса и развития, а космическая деятельность год от года открывает новые перспективы в экономике, науке, социальной сфере». На орбите, в том числе на МКС, проводятся фундаментальные исследования в области биологи, медицины, физики, химии, решаются важнейшие практические задачи.

Глава государства также сообщил, что в пятницу, 10 апреля, проведет совещание с руководителями отечественной космической отрасли, передает ТАСС.

«Будем обсуждать с руководителями отрасли, как она развивается, будем корректировать наши планы, продвигать их, делать все, для того чтобы все это осуществилось, в том числе и строительство нового национального космодрома Восточный», – сказал он.

Международный день космонавтики отмечают во всем мире 12 апреля в память о первом космическом полете, совершенном советским летчиком-космонавтом Юрием Гагариным в 1961 году.

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