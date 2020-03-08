В Царском Селе станцевали под Skibidi в поддержку Little Big на Евровидении

Сотрудники санкт-петербургского Государственного музея-заповедника «Царское Село» станцевали под песню Skibidi группы Little Big в поддержку участника от России на международном песенном конкурсе «Евровидение – 2020».

Видеозапись с танцем сотрудников музея появилась в группе «ГМЗ «Царское Село»/ Tsarskoye Selo State Museum» соцсети Facebook.

В зажигательном ролике танцуют все: кабинетные работники возле офисных столов, смотрители в коридорах музея, охранники и садовники, гардеробщицы и даже группа иностранных туристов, сообщает «Российская газета».

«Little Big весело и дерзко представит Россию. Ни секунды в этом не сомневаемся», – отметили музейщики в видео и пожелали Little Big победы на Евровидении.

Напомним, Первый канал выбрал питерскую группу Little Big в качестве участника от России на «Евровидение – 2020». Лидер группы Илья Прусикин пообещал удивить поклонников.

Телеведущая Тина Канделаки предсказала победу российской группы на конкурсе.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Россию представят на «Евровидение» провинциальные гопники.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД