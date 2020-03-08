Синоптики заявили о наступлении «лета»

Летняя погода установилась в регионах Южного федерального округа. Температура достигает 21 градуса тепла, такая погода задержится там на три-пять дней, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Невероятная, просто летняя температура сейчас в Южном федеральном округе: Краснодарский край, Ростовская область. В течение ближайших дней там 19-21 градус. Температура воды только подводит», – передает ТАСС слова Вильфанде.

По его словам, такая погода задержится в этих регионах примерно на три-пять дней.

Ранним утром Международного женского дня в Москве был установлен новый рекорд температуры. В 5 часов утра на метеостанции ВДНХ температура была 8,5 градуса. И это на 0,2 градуса выше предыдущего температурного рекорда, зафиксированного в 2014 году – тогда было 8,3 градуса.

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