В Москве 8 марта установлен рекорд тепла

Ранним утром Международного женского дня в Москве был установлен новый рекорд температуры.

Восьмое марта в Москве стало самым теплым за историю метеонаблюдений, рекорд тепла был побит уже ранним утром, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков, сообщает РИА «Новости».

«Сегодня уже состоялся температурный рекорд. В 5 часов утра на метеостанции ВДНХ температура была 8,5 градуса. И это на 0,2 градуса выше предыдущего температурного рекорда, зафиксированного в 2014 году – тогда было 8,3 градуса», – отметил Синенков.

Напомним, к этим выходным в Центральной России ожидалось потепление, которое побьет температурные рекорды 1995, 2002 и 2014 годов. Кроме того, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал теплое «малиновое» лето.

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