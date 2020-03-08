Молодежь Калмыкии поздравила кондукторов с 8 Марта

В рамках всероссийской акции «Вам, любимые» молодежные организации Калмыкии поздравили работниц общественного транспорта и кондукторов с Международным женским днем.

«Сегодня в центре города возле золотой обители Будды Шакьямуни – единственного в европейской части России буддистского храма – мы поздравляли с праздником женщин-кондукторов, работниц общественного транспорта и просто пассажирок. У нас весна, солнце, цветы и счастливые женщины», – рассказала газете ВЗГЛЯД ведущий специалист министерства спорта и молодежной политики Республики Калмыкия Саглара Анханова.

Она также отметила, что акция «Вам, любимые» была по-настоящему народной.

«Сегодня объединились все волонтеры: и представители Молодой гвардии Единой России, и молодежка ОНФ, и движение школьников, волонтеры-медики. В целом акция проходила под эгидой министерства спорта и молодежной политики Республики Калмыкия. И главное, что все были довольными», – добавила Анханова.

Напомним, всероссийская акция «Вам, любимые» на протяжении нескольких лет проходит в разных уголках страны. 8 Марта мужчины разных возрастов и профессий дарят цветы случайным девушкам на главных улицах и площадях городов, местах работы и отдыха, в аэропортах и вокзалах.

Ранее президент Владимир Путин поздравил женщин с Международным женским днем.

Президент выразил особую признательность женщинам, посвятившим себя своим детям. «Это самый ответственный, непростой, но самый благородный и благодарный труд», – отметил российский лидер.

«От всей души желаю вам счастья. Поздравляю всех женщин России! Здоровья, любви и радости вам!», – пожелал президент.