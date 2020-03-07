Путин обсудил с Назарбаевым его предстоящий визит в Москву

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым обсудил предстоящий визит политика в Москву и ситуацию в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении на сайте Кремля указывается, что «состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с первым президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым».

В ходе беседы они обсудили ряд вопросов, «связанных с предстоящим рабочим визитом Нурсултана Назарбаева в Москву». Также затрагивалась «тематика урегулирования сирийского кризиса».

Ранее в пятницу в полночь по местному времени (01.00 мск) в Идлибской зоне деэскалации в Сирии начал действовать режим прекращения огня, о котором договорились в ходе переговоров в Москве президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган.

Лидер Сирии Башар Асад заявил, что доволен результатами, которых удалось достичь в ходе переговоров Путина и Эрдогана.

В субботу Турция анонсировала визит военной делегации из России в Анкару.