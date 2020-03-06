США заблокировали в СБ ООН заявление в поддержку договора Москвы и Анкары

Соединенные Штаты заблокировали заявление СБ ООН в поддержку договоренностей, достигнутых в Кремле между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом, заявил источник во всемирной организации.

Постпред России при ООН Василий Небензя по итогам закрытых консультаций сообщил, что информировал коллег о российско-турецких договоренностях, передает ТАСС.

«Члены СБ приняли их к сведению и в разной степени поддержали. Мы хотели принять общее заявление для прессы, но из-за позиции одной из делегаций это оказалось невозможно», – сказал Небензя.

Он отказался уточнять, о какой делегации идет речь. Однако дипломаты, участвовавшие во встрече, сообщили, что отказались поддержать заявление делегаты из США.

Напомним, в пятницу в полночь по местному времени (01.00 мск) в Идлибской зоне деэскалации в Сирии начал действовать режим прекращения огня, о котором договорились в ходе переговоров в Москве президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган.