На карантин по коронавирусу в Чечне отправили трех человек

Три человека, вернувшихся из Италии, находятся на карантине по коронавирусу в Чечне, первичный тест отрицательный, заявил вице-премьер правительства Чечни Шахид Ахмадов.

«На карантине у нас находятся три человека, вернувшиеся из Италии. Первичный тест на коронавирус показал отрицательный результат, через 10 дней проведем повторный. Пока признаков инфекции у них не наблюдается, чувствуют они себя прекрасно», – передает РИА «Новости» слова Ахмадова.

По его словам, в республике не зарегистрировано ни одного случая заражения опасным вирусом. Ахмадов обратил внимание на информационные вбросы в социальных сетях и мессенджерах, которые сеют панику среди населения и призвал подробно и открыто информировать население о ситуации с коронавирусом в регионе.

В Минздраве республики сообщили, что в больницах Грозного зарезервировано около 2 тыс. коек на случай вспышки коронавируса.

«На случай осложнения эпидемиологической ситуации будет задействовано 1 тыс. 820 коек за счет перепрофилирования медицинских организаций республики», – отметил представитель ведомства.

В пятницу Госкомитет Китая по здравоохранению и организация центров по контролю и профилактике заболеваний сообщил, что на материковом Китае число подтвержденных случаев заражения достигло 80 тыс. 552. В тяжелом состоянии находятся 5 тыс. 737 человек, 3 тыс. 42 человека скончались.

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