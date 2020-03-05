Путин дал поручения после встречи с общественностью в Адыгее

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5 марта, четверг  |  Последнее обновление — 20:09  |  vz.ru
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Американские страхи укрепили рубль

США начали спасать мировую экономикуФото: Максим Стулов/|Ведомости/ТАСС
Неожиданное снижение ставки ФРС и удар по доллару обескуражило и напугало — последний раз американский регулятор так делал в разгар крупнейшего в истории глобального кризиса фондового рынка в 2008 году. Неужели в США решили придержать наступление новой рецессии? России такие шаги могут пойти на пользу.  Подробности...
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Кто победит в переговорах Путина и Эрдогана

Лидеров России и Турции ждут сложнейшие переговорыФото: Alexei Druzhinin/Xinhua/ZUMA Wire/ТАСС
В четверг, 5 марта, в российской столице состоятся важнейшие российско-турецкие переговоры между президентами Путиным и Эрдоганом. Речь пойдет в том числе о разрешении военно-политического кризиса, связанного с боями в сирийском Идлибе. У обоих лидеров на руках серьезные козыри, подкрепляющие их позиции. Чьи аргументы окажутся сильнее и почему? Подробности...
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Румыния поссорилась с Россией из-за золотых табличек на неизвестном языке

На 513 табличках, найденных в Румынии, были выгравированы картинки и тексты на неизвестном языкеФото: из личного архива
Алексея Умнова-Денисова
«Из-за наличия фотографий золотых румынских пластинок власти обвинили меня в их краже, хотя сами заявляют, что ими не владеют. Потому я собираюсь обратиться к юристу, чтобы привлечь румын к ответственности», – рассказал газете ВЗГЛЯД ученый-лингвист Алексей Умнов-Денисов. Ранее ему запретили въезд в Бухарест, что вызвало скандал в российско-румынских отношениях.  Подробности...
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Зеленский изгнал самое бездарное правительство Украины

Новый премьер-министр Украины Денис ШмыгальФото: SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС
Верховная рада Украины на внеочередном заседании отправила в отставку правительство Алексея Гончарука и назначила новое, во главе с вице-премьером Денисом Шмыгалём. Гончарук побил своеобразный рекорд, пробыв на посту полноценного премьера (не и. о.) всего полгода. Почему Зеленский поменял управленческую команду, кто занял посты в новом кабинете министров – и куда они приведут Украину? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Коронавирус прикончит глобализацию

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Эпидемический кризис, скорее всего, будет купирован в ближайшие месяцы. Но его долгосрочные экономические и политические последствия будут огромными. Подробности...

Пришло время Европы платить по счетам

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Существование ЕС в качестве относительно самостоятельного международного игрока – это для России гораздо лучше, чем дальнейшее движение к миру тотального американо-китайского противостояния, где места для альтернативных решений уже не будет. Подробности...

Зачем в Конституции вспоминать Бога и русских

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Традиции, идеалы, вера предков – все это объединяет нас. Прекрасно, что это будет записано в Конституции. И при чем тут светский характер нашего государства? О том, что оно светское, сказано в первой главе Конституции, основах конституционного строя – ее никто не трогает и не отменяет. Подробности...
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    Сенсация в «супервторник»

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              Путин дал поручения после встречи с общественностью в Адыгее

              5 марта 2020, 19:48

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              Президент России Владимир Путин утвердил поручения правительству по итогам встречи с представителями общественности в республике Адыгея, которая проходила в декабре 2019 года.

              Глава государства поручил правительству рассмотреть вопрос о необходимости предоставления господдержки сельхозпроизводителям, осуществляющим деятельность по разведению улиток, сообщается на сайте Кремля.

              Доклад по этому вопросу главе правительства Михаилу Мишустину предстоит приготовить до 10 апреля текущего года.

              Также Путин поручил усилить меры государственного карантинного фитосанитарного контроля за оборотом подкарантинной продукции в пунктах пропуска на границе России и Казахстана, в том числе путем обеспечения прослеживаемости этой продукции. Доклад по вопросу должен быть доложен главе государства до 1 августа 2020 года, ответственным назначен Мишустин.

              Президент поручил правительству представить предложения об изменении земельного законодательства, предусматривающие предоставление общеобразовательным организациям в государственной и муниципальной собственности земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения без проведения торгов в целях подготовки кадров для сельского хозяйства при условии соблюдения целевого назначения указанных земельных участков.

              Также правительству поручили разработать предложения об изменении законодательства в области семеноводства и карантина растений, направленных на обеспечение прав сельскохозяйственных товаропроизводителей.

              Правительству поручено представить предложения по предоставлению субъектам малого и среднего бизнеса, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями, права на применение налоговой ставки по налогу на прибыль организаций в размере 0 процентов в отношении деятельности, связанной с реализацией такими субъектами малого и среднего предпринимательства продукции, переработанной третьими лицами на давальческой основе, определив при необходимости перечень требований к таким субъектам малого и среднего предпринимательства.

              Глава государства поручил разработать предложения по снижению до 10% налоговой ставки по НДС в отношении операций по реализации продуктов переработки кормовых культур, включая силос и сенаж.

              Кроме того, правительству поручено создать предложения о внесении в ведомственный проект «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» изменений, предусматривающих строительство автомобильных дорог с твердым покрытием на территориях сельских населенных пунктов.

              Ответственным по этим темам также назначен глава правительства, срок исполнения – 30 апреля 2020 года.

              Правительству поручено разработать предложения о проведении совместных с органами исполнительной власти и членов Общественной палаты анализ практики оказания поддержки начинающим предпринимателям в сельской местности, и представить предложения по созданию на базе информационно-консультационных центров и центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров системы организационной и консультативной помощи таким бизнесменам. Система должна работать по принципу «одного окна» (по аналогии с многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг).

              Срок работы по этому предложению – 15 мая текущего года. Ответственными назначен Мишустин и главы субъектов Российской Федерации.

              Правительству также поручено рассмотреть вместе с «Общероссийским народным фронтом» и Общественной палатой вопросы по соблюдению сроков ввода объектов капитального ремонта в эксплуатацию. Эти вопросы необходимо изучить с учетом результатов проведенного ОНФ мониторинга строительства и реконструкции объектов капитального строительства, относящихся к объектам социального назначения.

              Правительству также поручено рассмотреть вопросы по созданию условий для лицензирования медицинской и иных видов деятельности, осуществляемых организациями, размещаемыми в объектах социального назначения, кадрового обеспечения таких организаций, а также представить соответствующие предложения.

              Отмечается, что срок исполнения – 1 июня 2020 года.

              Президент поручил «Росмолодежи» рассмотреть вопрос о включении во всероссийский конкурс «Доброволец России» номинации, связанной с поддержкой добровольцев (волонтеров), осуществляющих добровольческую (волонтерскую) деятельность в сельских населенных пунктах. По этой теме глава государства ожидает доклад до 15 апреля. Ответственным назначен глава организации Александр Бугаев.

              В следующем поручении президент распорядился рекомендовать администрации Краснодарского края рассмотреть вопрос об отнесении плантаций чая к особо ценным продуктивным сельскохозяйственным угодьям. По этому вопросу доклад должен быть представлен до 30 апреля.



               
               
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