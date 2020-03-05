Путин дал поручения после встречи с общественностью в Адыгее

Президент России Владимир Путин утвердил поручения правительству по итогам встречи с представителями общественности в республике Адыгея, которая проходила в декабре 2019 года.

Глава государства поручил правительству рассмотреть вопрос о необходимости предоставления господдержки сельхозпроизводителям, осуществляющим деятельность по разведению улиток, сообщается на сайте Кремля.

Доклад по этому вопросу главе правительства Михаилу Мишустину предстоит приготовить до 10 апреля текущего года.

Также Путин поручил усилить меры государственного карантинного фитосанитарного контроля за оборотом подкарантинной продукции в пунктах пропуска на границе России и Казахстана, в том числе путем обеспечения прослеживаемости этой продукции. Доклад по вопросу должен быть доложен главе государства до 1 августа 2020 года, ответственным назначен Мишустин.

Президент поручил правительству представить предложения об изменении земельного законодательства, предусматривающие предоставление общеобразовательным организациям в государственной и муниципальной собственности земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения без проведения торгов в целях подготовки кадров для сельского хозяйства при условии соблюдения целевого назначения указанных земельных участков.

Также правительству поручили разработать предложения об изменении законодательства в области семеноводства и карантина растений, направленных на обеспечение прав сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Правительству поручено представить предложения по предоставлению субъектам малого и среднего бизнеса, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями, права на применение налоговой ставки по налогу на прибыль организаций в размере 0 процентов в отношении деятельности, связанной с реализацией такими субъектами малого и среднего предпринимательства продукции, переработанной третьими лицами на давальческой основе, определив при необходимости перечень требований к таким субъектам малого и среднего предпринимательства.

Глава государства поручил разработать предложения по снижению до 10% налоговой ставки по НДС в отношении операций по реализации продуктов переработки кормовых культур, включая силос и сенаж.

Кроме того, правительству поручено создать предложения о внесении в ведомственный проект «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» изменений, предусматривающих строительство автомобильных дорог с твердым покрытием на территориях сельских населенных пунктов.

Ответственным по этим темам также назначен глава правительства, срок исполнения – 30 апреля 2020 года.

Правительству поручено разработать предложения о проведении совместных с органами исполнительной власти и членов Общественной палаты анализ практики оказания поддержки начинающим предпринимателям в сельской местности, и представить предложения по созданию на базе информационно-консультационных центров и центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров системы организационной и консультативной помощи таким бизнесменам. Система должна работать по принципу «одного окна» (по аналогии с многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг).

Срок работы по этому предложению – 15 мая текущего года. Ответственными назначен Мишустин и главы субъектов Российской Федерации.

Правительству также поручено рассмотреть вместе с «Общероссийским народным фронтом» и Общественной палатой вопросы по соблюдению сроков ввода объектов капитального ремонта в эксплуатацию. Эти вопросы необходимо изучить с учетом результатов проведенного ОНФ мониторинга строительства и реконструкции объектов капитального строительства, относящихся к объектам социального назначения.

Правительству также поручено рассмотреть вопросы по созданию условий для лицензирования медицинской и иных видов деятельности, осуществляемых организациями, размещаемыми в объектах социального назначения, кадрового обеспечения таких организаций, а также представить соответствующие предложения.

Отмечается, что срок исполнения – 1 июня 2020 года.

Президент поручил «Росмолодежи» рассмотреть вопрос о включении во всероссийский конкурс «Доброволец России» номинации, связанной с поддержкой добровольцев (волонтеров), осуществляющих добровольческую (волонтерскую) деятельность в сельских населенных пунктах. По этой теме глава государства ожидает доклад до 15 апреля. Ответственным назначен глава организации Александр Бугаев.

В следующем поручении президент распорядился рекомендовать администрации Краснодарского края рассмотреть вопрос об отнесении плантаций чая к особо ценным продуктивным сельскохозяйственным угодьям. По этому вопросу доклад должен быть представлен до 30 апреля.