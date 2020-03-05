Свердловский губернатор поддержал салют в честь смерти Сталина

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поддержал екатеринбургских активистов, захотевших устроить салют в день смерти Сталина.

«Поступок жителей Екатеринбурга смелый и откровенный. Это четкое проявление позиции. А я уважаю и поддерживаю тех, кто не боится открыто озвучить свое мнение, тем более по вопросу, который регулярно вызывает ожесточенные споры», – написал Куйвашев в Instagram.

Он добавил, что фигура Сталина одна из самых спорных в истории страны.

«Одни будут всегда утверждать, что именно Сталин привел советский народ к победе в Великой отечественной войне, взял страну с сохой, а оставил с атомной бомбой. Но другие никогда не смогут ему простить период массовых репрессий, когда погибло столько невинных людей. До сих пор историки не могут точно сказать, как много людей стали жертвами «большого террора», – добавил глава региона.

По его словам, репрессии коснулись и его собственной семьи.

Ранее СМИ сообщили, что местные активисты в честь 67-й годовщины смерти Сталина намерены устроить салют, поскольку «самый страшный период кровавых репрессий... не должен забываться» и «день его смерти должен стать национальным праздником освобождения».

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что демонизация и обожествление Сталина одинаково опасны.