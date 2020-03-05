Оборудование для коррекционных школ Краснодарского края купят в рамках нацпроекта «Образование»

Обновление материально-технической базы школ для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов Краснодарского края проходит в рамках национального проекта «Образование», сообщили в пресс-службе краевой администрации.

К новому учебному году будут переоборудованы мастерские в школе-интернате № 3 г. Сочи, школе-интернате поселка Паркового Тихорецкого района, школе № 15 г. Краснодара. Трудовые мастерские оснастят техникой для обучения детей таким профессиям как «Швея», «Столярное дело», «Гончарное дело», «Цветоводство», «Общественно-полезный труд».

«В этих школах будут обновлены диагностические комплекты, коррекционно-развивающие и дидактические средства обучения и оборудование в кабинетах педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда. На эти цели из федерального бюджета выделено более 7,8 млн рублей», – отметили в министерстве образования, науки и молодежной политики края.

Всего в рамках нацпроекта до 2024 года переоборудуют 15 коррекционных школ региона, в которых учатся дети с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха, речи, интеллекта, опорно-двигательного аппарата.

Отметим, на Кубани функционирует 52 коррекционных учреждения. Ежегодно на обновление их базы из краевого бюджета выделяется около 100 млн рублей.