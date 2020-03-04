Воспитанники детсада в Подмосковье отравились средством от грызунов

В Подмосковье пятеро детей из детсада попали в больницу, они могли отравиться средством против грызунов, сообщили в региональном ГСУ СК.

Инцидент произошел 3 марта в Воскресенском городском округе, сообщается на сайте ведомства.

«По предварительным данным следствия, один из детей, находясь в детском саду, взял с полки химическое вещество для уничтожения грызунов, после чего раздал его другим воспитанникам, которые его съели», – пояснили в ГСУ СК.

Детей госпитализировали, им провели промывание желудков, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следователи инициировали доследственную проверку для установления всех обстоятельств произошедшего, назначено проведение судмедэкспертизы.

Ранее в Краснодаре после празднования Масленицы были госпитализированы 22 человека, в том числе 21 ребенок, сообщалось, что у детей наблюдаются признаки отравления.