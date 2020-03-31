МВД назвало схемы мошенников с отъемом жилья у россиян

В МВД рассказали о самых распространенных схемах мошенников, с целью завладения чужой недвижимостью. Всего в России за 2019 год зафиксировано 5335 случаев мошенничества, связанных с незаконными операциями с недвижимостью россиян.

Отмечается, что большинство преступлений совершены в крупных городах России. Предварительно расследовано 3155 из них, также выявлены 1267 злоумышленников, передает «Ридус».

«За указанный период зарегистрировано 1178 случаев мошенничества, связанного с завладением квартирой, домом, раскрыто – 478, выявлено 430 лиц, совершивших преступления указанного вида», – уточнили в ведомстве.

В основном преступления, связанные с жильем, совершают организованные группы, «с созданием легенды и распределением ролей между преступниками».

«В большинстве случаев преступники завладевают жильем граждан, относящихся к так называемой группе риска, в которую входят социально незащищенные граждане. С целью склонения владельцев квартир к оформлению документов применяются различные формы обмана, используются психотропные вещества и алкогольные напитки», – отметили в МВД.

В ведомстве уточнили, что одним из способов незаконного обогащения в жилищной сфере является частичное невыполнение заключенного договора, «в частности продажа прежней квартиры и завладение деньгами без покупки прежним жильцам нового жилья».

Также мошенники могут войти в доверие к владельцу квартиры и присвоить деньги при сдаче ее под залог или в поднаем. Еще одним распространенным приемом мошенников является принуждение к совершению сделки.

В октябре сотрудники московского уголовного розыска задержали участников организованной группы, подделывавших завещания умерших людей и присваивших их квартиры.