Эксперт: В некоторых случаях ответственность за фейки должна быть уголовной

«В момент, когда важно сохранить доверие общества к решениям властей по минимизации последствий кризиса, фейки вносят недопустимую смуту. Потому наказание за них должно быть строгим», – сказал газете ВЗГЛЯД юрист Дмитрий Липин, комментируя решение Госдумы ввести штрафы до 10 млн за фейки об эпидемиях.

«Административная ответственность за фейкньюс – уже хорошо, потому что долгое время ситуация в этом плане недостаточно контролировалась», – сказал ответственный секретарь комиссии Ассоциации юристов России по новым технологиям и правовому обеспечению цифровизации общества Дмитрий Липин.

«Было много случаев, когда фейковые новости приводили к печальным последствиям. Достаточно вспомнить трагедию с ТЦ «Зимняя вишня», когда дезинформация в интернете принимала невиданные масштабы, что влияло не только на умонастроения граждан, но и затрудняло работу специальных служб», – напомнил юрист.

Учитывая все это, продолжил собеседник, в исключительных случаях можно подумать о введении уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации. По словам юриста, тут нужно исходить из причинно-следственной связи.

«Если автор фейка знал, что распространяет недостоверную информацию, совершал это намеренно, и его действия имели опасные для общества последствия, то ответственность за такие действия должна быть адекватной. Для таких случаев, мне кажется, можно было бы применять уголовную ответственность», – полагает Липин.

«Сейчас мы видим, как появляются сообщения о мнимом ограничении прав и свобод граждан, закрытии границ Москвы и другие фейки. В момент, когда должно быть полное доверие общества к решениям власти по минимизации последствий кризиса, такие фейки вносят смуту. Потому наказание должно быть строгим», – заключил Липин.

Ранее Госдума поддержала поправку в Кодекс об административных правонарушениях, вводящую штрафы за распространение посредством СМИ или информационно-телекоммуникационных сетей фейковых новостей об угрожающих жизни населения обстоятельствах, в том числе эпидемиях.

Распространением фейков обернется для юрлиц штрафом от 1 млн 500 тыс. рублей до 3 млн рублей. Если распространение такой информации привело к смерти человека или причинению вреда здоровью или имуществу, к массовому нарушению общественного порядка или безопасности, навредило объектам жизнеобеспечения или инфраструктуре, объектам энергетики, промышленности или связи, размер штрафа для юрлиц возрастет до 5 млн рублей. За повторные такие нарушения юрлица заплатят от 5 до 10 млн рублей, говорится в поправках.

Авторами поправок выступили депутаты Госдумы от «Единой России» Андрей Исаев и Сергей Боярский.

Примерами таких фейков являются, «новость» о закрытии Москвы на карантин, «сообщение» о распылении средств дезинфекции с вертолетов, заявление политолога Валерия Соловья о якобы 1600 погибших в России от коронавируса, недостоверная информация о повышении риска инфицирования коронавирусом при наличии прививки от гриппа, а также фейки от отсутствии контроля перемещения граждан на российско-китайской границе.

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