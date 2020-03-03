Создатели сериала «След» прокомментировали сходство серии с делом Голунова

Шеф-редактор российского детективного сериала «След» Александр Шуравин прокомментировал сходство сюжета новой серии с делом журналиста Ивана Голунова.

«Было бы глупо утверждать, что мы не читали про дело Голунова», – заявил Александ Шуравин газете ВЗГЛЯД.

При этом в дисклеймере «Следа» говорится, что все события и персонажи сериала вымышлены, а любые совпадения с реальностью случайны.

Речь идет о премьерной серии под названием «Яма». В анонсе на сайте Пятого канала, где с 2011 года транслируется «След», описан сюжет серии: «На митинге, устроенном в его поддержку, погибает журналист Павел Суриков. Он был задержан за торговлю наркотиками, но отпущен за недостатком улик».

Премьера серии состоялась 29 февраля, повторный показ назначен на 5 марта.

Ранее Telegram-канал «Медиатехнолог» отметил сходство сюжета «Следа» с делом Ивана Голунова, журналиста издания «Медуза», задержанного летом этого года по обвинению в попытке сбыта наркотиков. В Москве в защиту журналиста прошел митинг с призывами освободить Голунова. Позже уголовное преследование журналиста прекратили, была проведена проверка, по итогам которой два генерала полиции по ходатайству главы МВД были уволены указом президента Владимира Путина.

Несколько полицейских были обвинены в фальсификации доказательств – их подозревают в том, что они подбросили журналисту наркотики.