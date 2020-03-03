Москва высказалась о реакции ЕС на украинский закон «О медиа»

Реакция Евросоюза на рассматриваемый на Украине закон «О медиа», нарушающий права граждан, вызывает недоумение, заявили в МИД России.

«Вызывает недоумение такое попустительство по отношению к Украине и ее «законотворчеству». Рассчитываем на более объективную реакцию ЕС на разработку данного законопроекта и отказ от фактического прикрытия дискриминационного подхода киевских властей к вопросам регулирования СМИ и свободы информации», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В министерстве напомнили, что за последнее время случаи нарушения Киевом основополагающих прав человека в сфере свободы выражения мнения и защиты прав журналистов многократно фиксировались международными организациями.

«Речь идет об убийствах неугодных журналистов, функционировании сайта «Миротворец», жесткой цензуре и запрете вещания российских СМИ», – отметили в МИД.

Напомним, власти Украины в мае 2017 года запретили доступ к «Одноклассникам», «ВКонтакте», «Яндексу» и Mail.ru. Это не помешало соцсети «ВКонтакте» войти в топ-10 популярных сайтов на Украине.

В феврале Украина захотела продлить запрет на российские соцсети.