Президент Болгарии сыронизировал над отменой праздника из-за «штамма Шипки»

Отмена официальных мероприятий празднования 142-й годовщины независимости страны на вершине горы Шипка из-за коронавируса является «манипуляцией», заявил болгарский президент Румен Радев, пошутив, что в Болгарии обнаружили два разных штамма, один из которых гораздо опаснее.

«Вчера Болгария внесла огромный вклад в мировую медицину. Нам удалось выявить два разных штамма коронавируса. Оказывается, что софийский штамм намного более безобиден и там позволены любые публичные мероприятия, тогда как штамм Шипки оказался намного опаснее и мероприятия, как вы знаете, отменили», – передает его слова РИА «Новости».

Радев призвал граждан «не поддаваться на манипуляции» и собраться на вершине Шипки, чтобы отметить годовщину освобождения Болгарии от османского ига. Сам он вместе со спикером парламента Цветой Караянчевой собирается посетить Шипку во вторник.

До этого администрация Старозагорской области отменила запланированные на 3 марта мероприятия по рекомендации Национального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. При этом в Болгарии до сих пор не выявлено случаев заражения коронавирусом.

Напомним, на горе Шипка в 1877 году состоялось одно из самых важных сражений в русско-турецкой войне 1877-1878 годов, после которого Болгария фактически освободилась от османского ига. На вершине Шипки возвышается Памятник свободы, воздвигнутый в 1934 году.

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