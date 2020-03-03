За изнасилование и убийство мужчины в Москве задержали двух человек

В Москве задержаны двое подозреваемых в избиении и изнасиловании мужчины, сообщили в ГСУ СК по столице.

Инцидент произошел 2 марта в доме на Нижегородской улице, сообщается на сайте ведомства.

Мужчины, по версии следствия, употребляли спиртные напитки, в компании произошел конфликт, двое участников избили собутыльника и совершили насильственные действия сексуального характера.

От полученных травм пострадавший умер на месте.

«По подозрению в совершении указанного преступления задержаны двое ранее судимых мужчин. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу», – заключили в ведомстве.

В январе в Саратове мужчина изнасиловал девушку по просьбе своей возлюбленной в качестве доказательства верности.