Срочник за издевательства над Шамсутдиновым получил условный срок

Читинский гарнизонный военный суд приговорил к двум годам лишения свободы условно и штрафу в 30 тыс. рублей срочника Рустама Мухатова по делу об издевательствах над восемью сослуживцами, в том числе над Рамилем Шамсутдиновым, который позже устроил в войсковой части стрельбу из автомата.

«Суд постановил Мухатова Руслана Елемесовича признать виновным... и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей. Ему же назначить наказание в виде лишения свободы на срок два года. Назначенное Мухатову наказание в виде лишения свободы считать условным», – передает РИА «Новости» слова судьи Олеси Кущенко.

Приговор осужденному вынесли с испытательным сроком два года. При вынесении приговора суд учел, что Мухатов признал вину, попросил прощения у потерпевших и возместил им моральный вред.

Ранее во вторник гособвинитель по делу Мухатова попросил Читинский военный гарнизонный суд назначить ему два года лишения свободы в колонии-поселении.