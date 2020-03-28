В Ростове-на-Дону при тушении огня погиб пожарный

В Ростове-на-Дону при тушении крупного возгорания погиб один человек, сообщил источник в правоохранительных органах региона.

«В ходе тушения пожара погиб один пожарный», – сказал собеседник ТАСС.

Пожар разгорелся там, где была сухая растительность, сообщил замначальника регионального ГУМЧС Ярослав Гладченко, передает РИА «Новости».

Площадь возгорания достигла 25 га, угрозы «Ростов-арене» нет, добавил представитель ведомства.

Гладченко отметил, что вызов о возгорании растительности на левом берегу города в районе улиц Чемордачка и Левобережная поступил вызов по номеру 1-БИС, но позже сложность подняли до максимального, четвертого номера.

В тушении задействовали вертолет Ми-8 и пожарный поезд, на месте работают 144 человека и 50 единиц техники МЧС.

Ранее в субботу во Владимирской области загорелись пять жилых домов, пожар удалось локализовать.