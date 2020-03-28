Во Владимирской области пожар охватил пять жилых домов

В Меленковском районе Владимирской области загорелись пять жилых домов, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В населенном пункте Просеницы горят пять домов, существует угроза другим домам», – уточнили в ведомстве, передает РИА «Новости».

«В 16:37 пожар был локализован на площади 250 кв. метров и 10 га травы. Пострадавших нет. На месте работают 13 единиц техники и 34 человека личного состава», – добавили в региональном МЧС, сообщает ТАСС.

Ранее в результате пожара в частном доме в Пензенской области погибли семь человек.