Эксперт: Даже льготные автокредиты сейчас не помогут авторынку

Из-за падения курса рубля и распространения китайского коронавируса для российского автомобильного рынка наступают очень тяжелые времена, так как спрос на покупку машин падает, а некоторые компании ждет банкротство, заявил газете ВЗГЛЯД председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин.

Из-за пандемии коронавируса наблюдается существенное ухудшение экономической ситуации, которая также отражается и на авторынке. В связи с этим ассоциация автодилеров попросила Минпромторг вернуть льготные автокредиты для всех категорий населения и программу утилизации для коммерческого транспорта.

«Не уверен, что автодилерам помогут те меры, о которых они просят. Даже льготные автокредиты сейчас не спасут ситуацию. Не думаю, что сейчас вообще народ хочет покупать машины», – полагает Похмелкин.

На ухудшение ситуации на российском авторынке влияет не только распространение коронавирусной инфекции, но и существенное падение курса рубля, считает автоэксперт. Он не исключает, что в ближайшее время некоторые компании ждет банкротство. Дело в том, что производители покупают автомобили в долларах и евро, из-за этого цены на машины и их обслуживание на сегодняшний день стали просто космическими.

При этом эксперт напоминает, что в Москве и крупных регионах развивается каршеринг, в связи с чем у людей теряется потребность приобретать собственный автомобиль.

Ранее российские автодилеры заметили существенный рост спроса на автомобили среди населения, что связали с падением рубля.