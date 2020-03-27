Попова назвала процент случаев бессимптомного протекания коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что симптомы острой респираторной инфекции наблюдаются у 72% заболевших коронавирусом, в то время как у 18% болезнь протекает бессимптомно.

«Из общего числа заболевших 72% демонстрируют клинику острых респираторных вирусных инфекций, и 18% – это люди с бессимптомным течением, выявленные активно при проведении мероприятий Роспотребнадзором, медицинской службой в субъектах России», – отметила Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве России по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, передает РИА «Новости».

Кроме того, глава Роспотребнадзора попросила Михаила Мишустина ускорить введение электронного контроля за гражданами из-за пандемии, сообщает ТАСС.

«Мне бы хотелось попросить вашего поручения по ускорению контроля по электронному следу. Я знаю, что эта работа ведется, она ведется эффективно, но ее скорейшее завершение, мне кажется, даст очень мощный эффект для организации этого раздела профилактической работы», – подытожила Попова.

Как отмечают эксперты, россияне, возвращавшиеся в страну из эпидемически неблагоприятных стран, несут собой некую опасность. Поэтому очень важно обеспечить контроль за соблюдением ими изоляции. Кроме того, глава Роспотребнадзора выразила надежду, что граждане будут ответственно относиться ко всем требованиям, которые им предъявляются.

Напомним, вирусолог из Москвы рассказал, когда коронавирус достигнет пика в России. Ко всем ограничительным мерам по профилактике коронавируса Мишустин призвал россиян отнестись с пониманием.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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