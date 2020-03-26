Умер народный артист России Юрий Кукес

Народный артист России, председатель правления Гильдии артистов циркового искусства Юрий Кукес скончался на 70-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни, сообщил Росгосцирк.

«Руководство, профком Российской государственной цирковой компании с глубоким прискорбием извещают, что вчера на 70-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался народный артист России Юрий Кукес», – передает РИА «Новости» сообщение организации.

Весь коллектив Росгосцирка выражают искренние соболезнования родным и близким Кукеса. «В наших сердцах навсегда сохранится добрая память об этом чудесном человеке и замечательном артисте», – отмечается в сообщении.

Кукес – потомственный артист цирка, более 50 лет посвятил работе в цирковой индустрии. Он долгое время работал в Японии, был награжден медалью Императора Японии как лучший артист года за достижения в области искусства. Последние годы возглавлял театр «Уголок дедушки Дурова», с 2014 года был председателем правления Гильдии артистов циркового искусства.