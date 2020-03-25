Эксперт: Обращение Путина - это призыв к объединению против угрозы коронавируса

«Смысл президентского обращения сводится к нескольким моментам: это забота о гражданах, которые могут пострадать, и наша солидарность, призыв к объединению всех сил в борьбе с этой угрозой», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Сергей Старовойтов, комментируя обращение Путина к россиянам в связи с угрозой распространения коронавируса.

«Мы же понимаем, что обращение президента к нации – сверхважное и очень редкое событие. В данном случае он ясно дал понять, что важна каждая жизнь, а не статистика», – отметил гендиректор федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов.

«По сути, президент выступает сейчас в роли главнокомандующего на период этой необъявленной невидимой войны. Соответственно, в силу вступают все те мобилизационные механизмы, которые задействуются в случае любой внешней агрессии», – подчеркнул Старовойтов.

Эксперт особо отметил призыв главы государства к гражданам не надеяться на «авось» и соблюдать карантин, для чего и объявлена выходной вся следующая неделя. «Сейчас в стране будет меняться законодательство, будет введено наказание за несоблюдение карантина в том случае, если пациенту поставлен соответствующий диагноз. Ведь задача любой власти – задать границы поведения, нормы, и затем контролировать, как это будет выполняться», – отметил собеседник.

Эксперт надеется, что в условиях борьбы с распространением болезни российское общество станет более солидарным и более ответственным. «Каждый должен усилить заботу о своем здоровье, о здоровье своих близких», – подытожил Старовойтов.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин обратился к россиянам в связи с распространением коронавируса. Он сообщил, что следующая неделя для россиян станет нерабочей с сохранением зарплаты, а также предложил ряд мер для предотвращения негативных последствий пандемии для экономики в целом и благосостояния граждан.

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