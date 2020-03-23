Теракт предотвращен в КБР, боевики ликвидированы

Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали в Кабардино-Балкарии трех боевиков, готовивших теракт, сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

«В Кабардино-Балкарии нейтрализованы трое бандитов, готовивших теракт. Они оказали вооруженное сопротивление», – передает ТАСС сообщение НАК. На месте перестрелки с бандитами обнаружено оружие.

В НАК уточнили, что в понедельник органами безопасности была получена информация о подготовке группы лиц к совершению террористического акта, в ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено местонахождение троих бандитов.

«Они были заблокированы на участке местности вблизи селения Кременчуг-Константиновское Баксанского района Кабардино-Балкарии. При попытке задержания преступники оказали вооруженное сопротивление, ответным огнем были нейтрализованы», – уточнили в НАК.

По месту жительства одного из подозреваемых было обнаружено два готовых к применению самодельных взрывных устройства, а также компоненты к ним.

Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет.