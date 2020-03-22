Власти Хорватии назвали землетрясение в Загребе сильнейшим за 140 лет

Землетрясение силой 5,5 балла по шкале Рихтера, произошедшее утром воскресенья в Загребе, стало сильнейшим за 140 лет, заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.

«Землетрясение было силой около 5,5 баллов по шкале Рихтера, значит – самое сильное в последние 140 лет», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на новостной портал Index.

Премьер-министр страны указал, что армия и экстренные службы приступили к устранению последствий, и призвал граждан выполнять предписания Штаба гражданской защиты МВД.

Служба скорой помощи Загреба сообщала об одной жертве – подростке 15-ти лет, на которого упала часть фасада. Затем Reuters со ссылкой на Институт экстренной медицинской помощи сообщил, что подросток, считавшийся погибшим, жив, но находится в критическом состоянии.