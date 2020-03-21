ОП: Наблюдатели получат всю информацию о голосовании по поправкам в Конституцию

«Любой желающий может стать наблюдателем. На каждом участке будет находиться пять-шесть человек. Это основной инструмент обеспечения прозрачности голосования по поправкам к Конституции», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты (ОП) Максим Григорьев. Так он отреагировал на усилия ЦИК обеспечить наблюдение за процедурой общероссийского голосования по поправкам к Конституции.

«Достоверность голосования прежде всего достигается общественным наблюдением и общественным контролем. Сейчас, согласно закону о поправке в Конституцию, принятому Госдумой, именно Общественная палата отвечает за наблюдение. Достоверность голосования достигается путем привлечения всего гражданского общества, всех желающих, в том числе и принятием рекомендаций от волонтеров со стороны партий. Практически у нас нет никаких ограничений», – сказал руководитель рабочей группы по мониторингу соблюдения избирательных прав граждан Общественной палаты Максим Григорьев.

Накануне председатель Центризбиркома (ЦИК) России Элла Памфилова заявила о том, что комиссия продолжает последовательно принимать меры по усилению общественного контроля за процедурой общероссийского голосования по поправкам к Конституции.

«Достоверность голосования не должна вызывать сомнений, мы предлагаем широкий спектр возможностей для участников голосования. Непременное требование к проведению этих процедур – присутствие наблюдателей», – заявила Памфилова.

По ее словам, ЦИК разработал отдельный комплекс мер общественного контроля процесса досрочного голосования вне участков. В эти меры входит «централизованное информирование о количестве проголосовавших до дня голосования». «Вся необходимая информация будет размещена на сайте ЦИК России. Также в день голосования до его начала на участках будет оглашаться информация о числе участников голосования, проголосовавших до дня голосования», – уточнила Памфилова.

Кроме этого, глава ЦИК указала на то, что в целях повышения общественного контроля в период досрочного голосования избирательными комиссиями будет составляться отдельный акт для каждого голосования в присутствии наблюдателей, и представители общественного контроля вправе получить копию составленного акта.

Григорьев приветствует такую открытость. «Наблюдатель имеет право получить данные, связанные с подведением итогов голосования. Это совершенно очевидно», – подчеркнул эксперт.

Собеседник также отметил важность видеонаблюдения за ходом голосования. «Видеонаблюдение, безусловно, поможет повысить доверие результатам голосования. Любой человек сможет наблюдать за процессом. Но надо понимать, что у регионов разные объемы бюджетных средств. Где-то бюджет региона может позволить себе оплатить такую процедуру, а где-то – нет. Это достаточно дорогая и уникальная российская практика», – подытожил Григорьев.

По заявлению Эллы Памфиловой, «в отличие от других стран, в Российской Федерации видеонаблюдение используется достаточно широко». «При этом использование данной технологии, безусловно, влечет за собой существенные финансовые затраты и сопряжено с достаточно серьезной и длительной подготовкой. Поэтому там, где будет такая возможность, по инициативе субъекта Российской Федерации видеонаблюдение будет применяться», – сказала Памфилова.

Накануне Центризбирком запустил сайт конституция2020.рф с информацией о всероссийском голосовании и поправках, а также утвердил процедуру общероссийского голосования и общий вид бюллетеня.

Голосование запланировано на 22 апреля. На этой неделе президент Владимир Путин во время встречи с представителями общественности в Севастополе заявил, что если ситуация с коронавирусом в России будет неблагоприятной, то власти перенесут срок голосования. «Но если обстановка позволит, то проводить будем», – сказал президент.

Ранее Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что голосование должно состояться, несмотря на ситуацию с коронавирусом, но дата голосования будет зависеть от «обстоятельств и ситуации».