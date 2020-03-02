Преступное сообщество из полицейских раскрыли на Кубани

В Краснодарском крае сотрудники Следственного комитета совместно с МВД и Генпрокуратурой выявили преступное сообщество, в котором состояли сотрудники правоохранительных органов, занимавшиеся поборами на трассе «Кавказ».

«Следователями ГСУ СК по Северо-Кавказскому федеральному округу совместно с сотрудниками Главного управления собственной безопасности МВД во взаимодействии с управлением Генпрокуратуры в СКФО пресечена деятельность преступного сообщества, в которое входили сотрудники правоохранительных органов», – говорится в сообщении на сайте СК.

Задержаны шесть действующих полицейских и один бывший сотрудник. Дело заведено в отношении «командира отдельного взвода ДПС ГИБДД отдела МВД России по Успенскому району Сергея Бочкарева, подчиненных ему инспекторов этого подразделения Максима Максимова, Дмитрия Плехова, Сиртакия Тосунова, Евгения Акимова, начальника ОЭБиПК отдела МВД России по Успенскому району Михаила Баканова, а также бывшего старшего оперуполномоченного по особо важным делам отделения № 6 (дислокация г. Армавир) ОРО ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Краснодарскому краю Романа Гриненко и иных лиц».

По версии следствия, в период с 2016 по 2020 год полицейские на стационарном посту ДПС «Успенский» на трассе «Кавказ» систематически получали взятки с водителей. Они требовали деньги за освобождение от уголовной и административной ответственности нарушителей и обеспечивали беспрепятственный проезд машин, незаконно перевозивших товары и спиртосодержащую продукцию. «Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК РФ («Преступное сообщество»), ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»)», – пояснили в СК.

Следователи и сотрудники полиции провели 49 обысков по местам жительства и в служебных помещениях подозреваемых. Также обыски прошли у лиц, проверяемых на причастность к деятельности преступного сообщества. «Следствие планирует направить в суд ходатайство об избрании семерым задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу», – отметили в ведомстве.

Ранее под суд пошли два экс-полицейских и шестеро их соучастников, поставивших на учет в Москве 64 тыс. нелегальных мигрантов.