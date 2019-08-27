Полицейские пойдут под суд за регистрацию в Москве 64 тыс. мигрантов

В суд передано дело двух экс-полицейских и шестерых их соучастников, ставивших на учет нелегальных мигрантов в Новой Москве.

Как установило следствие, в период с июля 2016 года по октябрь 2017 года два сотрудника полиции, работавших в органах миграционного учета УВД по Троицкому и Новомосковскому административному округу, и их 58-летняя родственница вовлекли в преступное сообщество еще шестерых человек. По версии следственных органов, они за взятку в размере более 44 млн рублей фиктивно поставили на миграционный учет более 64тыс. граждан других стран, об этом рассказала «Интерфакс» представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.

О том, что полицейские организовали бизнес по незаконной регистрации мигрантов, стало известно, когда следствие начало расследование в отношении одного из сотрудников полиции по делу о покупке крупной партии наркотиков.

Фигуранты дела обвиняются по ряду статей в зависимости от их роли: организация и участие в преступном сообществе, дача и получение взятки, организация незаконной миграции, отмывание денег и попытка приобретения наркотиков. Один из обвиняемых признал вину и оказал содействие следствию. Личности некоторых соучастников преступлений пока не установлены.

В июне двум сотрудникам столичной полиции было предъявлено обвинение в организации нелегальной миграции более 200 граждан Узбекистана.