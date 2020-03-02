Пушков ответил обругавшему «Преступление и наказание» американскому писателю

Сенатор Алексей Пушков ответил американскому детективному писателю Джеймсу Эллрою, который ранее обругал роман «Преступление и наказание» Федора Достоевского.

«Американский писатель-детективист Дж.Эллрой назвал «Преступление и наказание» Достоевского «русским дерьмом» и заявил, что так и не смог осилить его. Что много говорит не о романе, а о самом Эллрое. Писатель куда крупнее – Генри Миллер – боготворил Достоевского. Эллрой не дорос», – написал Пушков в своем Twitter.

Ранее Джеймс Эллрой назвал «Преступление и наказание» «русским дерьмом», признавшись, что так и не смог дочитать этот роман.

Эллрой известен по своим детективным романам «Секреты Лос-Анджелеса», «Черная орхидея», по мотивам его книг был снят ряд фильмов.