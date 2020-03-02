МИД Украины подтвердил задержание экс-командира «Айдара» в Греции

Директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев подтвердил задержание бывшего командира украинского батальона «Айдар» Сергея Мельничука в Греции.

«Как только стало известно о задержании 1 марта греческими правоохранительными органами Сергея Мельничука, на место выехал украинский консул в Салониках», – цитирует его «Укринформ».

По словам Погорельцева, консулу удалось договориться о временном содержании гражданина Украины в полицейском отделении и обеспечении его всем необходимым.

Ранее Мельничук сообщил о своем задержании в Facebook. Он рассказал, что его остановили на болгаро-греческой границе по запросу России. Вместе с ним в отделении находится жена и сын.

Напомним, 21 марта 2016 года Донецкий суд Ростовской области признал Мельничука организатором убийства российских журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина.

Отметим, 1 июня 2017 года МВД ЛНР получило персональные данные личного состава нацбатальона «Айдар».