Захарова призвала россиян не покупать зарубежные туры

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рекомендовала россиянам не покупать туры для выезда за рубеж.

«Мы вновь повторяем рекомендацию, которую дал премьер-министр Российской Федерации господин Мишустин. От себя ее повторяем и хотим сказать, что, конечно, сейчас не время ожидать окончания туров, отдыха и уж тем более покупать новые, а иногда даже по бросовым ценам», – передает ее слова ТАСС.

Она добавила, что это касается и экскурсионных поездок за рубеж, а также иных способов выезда.

Захарова также сообщила, что из Черногории, Латвии, Узбекистана, Словении вывезено несколько сотен россиян в связи с пандемией коронавируса, передает РИА «Новости».

«На сегодняшний день рейсами «Аэрофлота», S7, других авиакомпаний удалось привезти несколько сотен человек из Черногории, Узбекистана, Латвии, Словении. Находятся в стадии проработки вопросы вывоза россиян с Филиппин, Чили, Марокко, Перу, я бы сказала Латинской Америки, конечно, Канарские острова остаются проблемной зоной, учитывая количество российских граждан», – сказала Захарова.

По ее словам, «Аэрофлот» продолжает выполнять регулярные рейсы в столицы 17 государств, перевозя российских граждан на родину.

Напомним, в среду власти Черногории выдали разрешение на выполнение одного чартерного рейса с российскими гражданами, которые хотят вылететь из Тивата. В четверг авиакомпания «Победа» сообщила, что получила разрешение только на два эвакуационных вывозных рейса из Черногории, проблема вывоза всех остальных граждан не решена.

Напомним, Черногория выдвинула требование, согласно которому выпустит россиян, только если «будет обеспечен бесплатный перелет черногорским гражданам из Москвы этими авиакомпаниями».