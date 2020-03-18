ФАС получила жалобы на подорожание крупы и сахара

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала получать от россиян жалобы на подорожание социально значимых продуктов, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ФАС России начали поступать жалобы от граждан на рост цен на социально значимые продукты – крупы, в том числе гречку, сахар, муку. Все обращения о росте цен ведомство рассматривает в установленные законом сроки», – приводит ТАСС сообщение ведомства.

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