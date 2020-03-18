Путин: Доля среднего класса в России превысила 70%

Больше 70% граждан России, согласно методике оценки Всемирного банка, относятся к среднему классу, и теперь задача властей – укреплять их положение и повышать доходы, заявил глава государства Владимир Путин.

Президент заявил в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину», что «средний класс в каждой стране разный» и неправильно отождествлять российский средний класс с уровнем жизни во Франции, Германии или США.

Путин отметил, что по методике Всемирного банка к среднему классу относятся люди, доходы которых в полтора раза больше минимального размера оплаты труда.

«У нас таких достаточно много, уверенно свыше 70%», – подчеркнул глава государства, напомнив, что средняя зарплата в России гораздо выше МРОТ, который составлял в 2019 году 11,28 тыс. рублей.

«Он (средний класс) у нас есть, наша задача в том только заключается, чтобы укреплять этот средний класс и наращивать (его) доходы», – заключил российский лидер.

Ранее были названы самые высокооплачиваемые отрасли в России в 2019 году. Сообщалось также, что размер среднемесячной начисленной зарплаты в сентябре 2019 года составил 45 тыс. 541 рубль.