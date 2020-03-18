Минфин в 2019 году купил почти 3 трлн рублей в иностранной валюте

В 2019 году Министерство финансов России приобрело иностранную валюту на 2,977 трлн рублей на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, говорится в проекте доклада Федерального казначейства России по итогам работы за прошлый год.

«Согласно поручению Минфина России, с января 2019 года осуществлялись операции по покупке иностранной валюты на внутреннем рынке за счет средств федерального бюджета (дополнительных нефтегазовых доходов) в объеме 2 трлн 977 млрд 232,8 млн рублей», – передает ТАСС текст доклада.

В документе сказано, что в результате было приобретено 20 млрд 706,4 млн долларов США, 18 млрд 473,6 млн евро и 3 млрд 604,6 млн фунтов стерлингов Соединенного Королевства.

По состоянию на 1 января 2020 года сумма средств федерального бюджета в иностранной валюте составила 2,734 трлн рублей. При этом сумма начисленного процентного дохода от использования средств, размещенных на счетах в иностранной валюте, за отчетный период составила 35,78 млрд рублей.

В соответствии с бюджетным правилом, каждый месяц Минфин покупает валюту на дополнительные доходы от продажи нефти дороже определенного уровня. Эта сумма направляется в резервы. Агентом Минфина по закупкам на открытом рынке выступает Центральный банк.

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