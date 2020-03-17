В рейтинге надежных российских банков от Forbes сменился лидер

Российский Forbes опубликовал новый ежегодный рейтинг самых надежных банков России за 2020 год.

На первом месте в рейтинге расположился «Райффайзенбанк», обошедший прошлогоднего лидера – Unicredit, который в этом году опустился на вторую строчку.

Третья позиция у «Росбанка». Также в пятерку лидеров вошли Сбербанк и Ситибанк. Следом идут ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и другие.

Из частных российских банков самым надежным исследователи признали Альфа-банк (26 место). Следом также идет Совкомбанк.

«В случае ухудшения коньюнктуры банки из этой группы сохранят доступ к альтернативным финансовым ресурсам, что позволит им выполнить обязательства», – говорится в рейтинге.

Рейтинг основан на оценках крупных российских и международных агентств (Moody's, Fitch, S& P, АКРА, «Эксперт РА»). Банки внутри сотни делятся на пять групп надежности.

В прошлом году первое место в рейтинге Forbes отошло «Юникредит банку». Второе место – у Райффайзенбанка, а третье – у Росбанка.