Forbes назвал самые надежные банки России

Деловой журнал Forbes представил очередной рейтинг 100 надежнейших российских банков в 2019 году.

Первое место в рейтинге Forbes отошло «Юникредит банку». Второе место – у Райффайзенбанка, а третье – у Росбанка. Четвертое место у Сбербанка, затем идет ВТБ.

Ситибанк занимает шестое место, «ИНГ банк (Евразия)» – седьмое, «Нордеа» – восьмое. На девятой строчке оказался банк HSBC, а замыкает первую десятку «Креди Агриколь». Также в группу банков с наивысшей надежностью вошли Альфа-банк, Россельхозбанк и Газпромбанк.

Всего в категории самых надежных оказались 30 банков против 13 годом ранее. При этом самые надежные участники рейтинга – «дочки» иностранных банков и крупнейшие российские банки.

«Более прозрачными становятся частные банки, а вот к банкам с госучастием, санируемым банкам и банкам под международными санкциями возникает все больше вопросов... Большая часть банков без рейтингов (из первой сотни по активам) приходится на банки на санации», – заявила младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Людмила Кожекина.

В ноябре прошлого года президент Владимир Путин заявил, что Центробанк последовательно занимается санацией российских банковской системы для ее укрепления в интересах вкладчиков.