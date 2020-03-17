Восстановлена работа потерянного в ноябре спутника «Глонасс»

Навигационный спутник «Глонасс-М», вышедший из строя в ноябре 2019 года, снова функционирует по целевому назначению, сообщили в ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса).

Согласно данным сайта, спутник «Глонасс-М» с системным номером 735, запущенный 2 марта 2010 года, заработал 17 марта примерно в 2.30 мск, передает РИА «Новости».

В декабре 2019 года источник и в ракетно-космической отрасли сообщил, что спутник № 735 будет заменен на новый.

«Глонасс-М» № 735 уже переработал расчетный срок службы в семь лет.

Ранее спутник российской навигационной системы ГЛОНАСС, запущенный на орбиту около трех лет назад, вышел из строя.

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