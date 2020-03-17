Российский самолет проверили во Вьетнаме из-за сообщения о бомбе

Самолет российской авиакомпании Azur Air обследовали в аэропорту Камрань центральной вьетнамской провинции Кханьхоа из-за сообщения об угрозе взрыва на борту.

По данным газеты Tuoi Tre, авиакомпания получила информацию, что на борту ее самолета с 239 пассажирами и восемью членами экипажа, следовавшего в понедельник по маршруту Красноярск – Камрань, заложена бомба, передает ТАСС.

Сразу же после приземления лайнера в Камрани все пассажиры были эвакуированы, и представители службы безопасности аэропорта вместе с бойцами антитеррористического подразделения приступили к осмотру самолета.

После тщательной проверки взрывного устройства обнаружено не было, самолет получил разрешение на возвращение в Красноярск.

В 18.00 по местному времени (14.00 мск) лайнер благополучно вылетел из аэропорта Камрань.

Напомним, на минувшей неделе в Шереметьево поступило анонимное сообщение о «минировании» четырех рейсов: Москва – Тюмень, Иркутск – Москва, Москва – Челябинск и Новосибирск – Москва. Самолеты успешно приземлились в пунктах назначения.

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