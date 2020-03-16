Путин и президент Финляндии обсудили ситуацию с коронавирусом

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Финляндии Саули Ниинисте, разговор состоялся по инициативе финляндской стороны, сообщила пресс-служба Кремля.

«Главы государств обменялись информацией о реализуемых мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Условлено, что возможные решения в отношении режима работы пунктов пропуска на российско-финляндской границе будут приняты в тесном взаимодействии по линии соответствующих служб и ведомств», – сказано в сообщении на сайте Кремля.

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Ранее Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавируса. При этом в Кремле отметили, что в России пока нет повода для введения режима чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом.