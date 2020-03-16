Вирусолог прокомментировал симптомы коронавируса, описанные спортсменом из Петербурга

Симптомы коронавируса, описанные спортсменом из Петербурга, могут и не проявиться у другого пациента, поэтому в случае плохого самочувствия нужно обратиться к врачу, заявил газете ВЗГЛЯД вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф. Гамалеи Виктор Зуев.

Ранее чемпион мира по кайтсерфингу из Петербурга Петр Тюшкевич, заболевший коронавирусом, рассказал об основных проявившихся у него симптомах. По его словам, это высокая температура, сухость в горле, сухой кашель и сдавленность в груди.

«Вирус – один, а формы инфекции он может вызывать самые различные: начиная от тяжелейших, кончая бессимптомными. Если даже нет никаких симптомов, то это может быть скрытая вирусная инфекция. Так что те симптомы, которые описывает петербургский спортсмен, могут повториться у любого другого пациента, а могут и вообще не проявиться», – говорит Зуев.

Врач подчеркивает, что если человек почувствовал себя плохо (у него просто першит в горле или поднялась температура), обязательно нужно обратиться к врачу. Также он призывает не заниматься самодиагностикой и самолечением.

«Чем раньше человек обратится к врачу, тем проще будет его вылечить. А если человек игнорирует «звоночки» от своего организма, то это очень плохо потом оборачивается ­– потерей времени. А это самое главное», – советует Зуев.

При этом Всемирная организация здравоохранения ранее уже отмечала основные симптомы китайского коронавируса. Главные из них – жар, сухой кашель и слабость в организме.

Вирусолог также напоминает: для того, чтобы себя обезопасить от любой инфекционной болезни, стоит соблюдать правила личной гигиены и посещать меньше мест массового скопления людей.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемию коронавируса. Во всем мире заражены более 170 тысяч человек, в России заболели 63 человека.

Ранее профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказал, как россиянам защитить себя от китайского коронавируса.