Матвиенко заявила об отсутствии предпосылок для корректировки бюджета из-за коронавируса

Россия спокойно пройдет этап, связанный со спадом мировой экономики в связи с последствиями распространения коронавируса, каких-либо предпосылок для серьезной корректировки доходной части бюджета нет, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Матвиенко заявила, что «пока нет никаких угроз для серьезной корректировки доходной части бюджета», передает ТАСС.

«Мы справимся. Мы пройдем этот период спокойно и стабильно», – подчеркнула она.

Председатель Совфеда указала, что государство выполнит все взятые на себя социальные обязательства и не будет корректировать их, «несмотря на коронавирус, несмотря на угрозы глобального экономического финансового кризиса».

Она отметила, что свидетельством тому является в том числе решение СФ об одобрении закона о внесении изменений в федеральный бюджет.

В субботу СФ одобрил закон о внесении в федеральный бюджет на 2020-2022 годы изменений, направленных на реализацию социальных мер, которые были озвучены президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию 15 января.

Закон предусматривает увеличение расходов бюджета в 2020 году на 162,7 млрд рублей – до 19,7 трлн рублей, в 2021 году – на 556,9 млрд рублей, до 21,2 трлн рублей, в 2022 году – на 677,6 млрд рублей, до 22,44 трлн рублей.

«У нас есть достаточно финансовых ресурсов, чтобы не только выполнять те обязательства, которые уже были взяты, но также на безусловное выполнение решений, принятых президентом, по дополнительным мерам социальной поддержки семей, детей. И эта поддержка носит масштабный характер. Это серьезные меры, которые позволят в конечном итоге повысить уровень жизни граждан», – подчеркнула спикер.

Напомним, 14 марта в Кемерово оперативно выявили два случая заражения коронавирусом. Таким образом, на данный момент в России зарегистрированы 47 случаев заражения коронавирусом.

При этом министр финансов Антон Силуанов исключил возможность рецессии в российской экономике в 2020 году.

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия обладает достаточным запасом прочности, чтобы нивелировать негативное влияние коронавируса на экономику.

В свою очередь глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что мировая экономика находится на пороге нового кризиса.