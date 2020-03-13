В Кремле назвали «информационной диверсией» фейковые сообщения о поправке в Конституцию

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал информационной диверсией фейковые сообщения о поправке в Конституцию и подчеркнул, что этому нужно противодействовать.

Песков подчеркнул, что фейки – это «угроза» и «информационные диверсии», передает РИА «Новости».

«Рассчитываем, что наши соответствующие органы обратят на это внимание. Безусловно, этому нужно противодействовать», – добавил он.

Так пресс-секретарь главы государства ответил на вопрос о том, считают ли в Кремле, что надо разбираться с фейковыми сообщениями в мессенджерах о том, что в поправке в Конституцию может быть прописано перераспределение доходов от ресурсов России.

Ранее сообщалось, что все 85 региональных парламентов прислали в Совет Федерации свои постановления по итогам рассмотрения закона о внесении изменений в Конституцию, все отзывы положительные.

Напомним, в среду Госдума приняла в третьем – заключительном – чтении законопроект о внесении поправок в Конституцию.

Газета ВЗГЛЯД писала, что поправки к Конституции показывают истинные ценности России.