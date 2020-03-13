Рубль вырос на открытии Мосбиржи

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился на 1,4% – до 73,8 рубля, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 10.05 (мск) американская валюта прибавила 1,3% и торговался на уровне 73,9 рубля, передает ТАСС.

Курс евро снизился на 0,9% и торговался на уровне 82,77 рубля.

Ранее сообщалось, что индекс РТС опустился ниже 1000 пунктов впервые с августа 2017 года.

Индексы в США обвалились в связи с тем, что американский президент Дональд Трамп с пятницы ввел запрет на въезд из Европы сроком на 30 дней. Исключением стала Великобритания.

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