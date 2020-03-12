Руководитель «Сириуса» возглавила фонд общественных интересов «Яндекса»

Фонд общественных интересов компании «Яндекс» возглавила руководитель образовательного центра «Сириус» и фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, сообщил источник, участвующий в процессе регистрации Фонда.

«Председателем совета Фонда общественных интересов стала руководитель образовательного центра «Сириус», руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева. Она была выдвинута от СПбГУ», – сказал ТАСС источник.

В совет Фонда вошли 11 человек. В частности, председатель правления, гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков (от университета ИТМО), президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, гендиректор «ЭКОПСИ Консалтинг» Павел Безручко (от ВШЭ), декан биологического факультета МГУ Михаил Кирпичников, председатель «Российского движения школьников» Сергей Рязанский, президент Московской школы управления Сколково Андрей Шаронов и директор московской школы №57 Михаил Случ (от Фонда поддержки 57-й школы).

От руководства IT-гиганта членами совета стали гендиректор группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож и управляющий директор группы Тигран Худавердян, а также гендиректор «Яндекса» в России Елена Бунина. Представитель «Яндекса» подтвердил подлинность опубликованного списка.

Ведущий аналитик Ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян заявил, что текущий список членов совета Фонда состоит из комфортных для «Яндекса» людей.

По словам пресс-секретаря Александра Дюкова, у «Газпром нефти» сложились хорошие отношения с ИТМО и «Яндексом».

«У нас уже есть ряд совместных инициатив в сфере цифровых технологий, еще больше проектов на стадии обсуждения», – сказал он.

Во вторник новый фонд был зарегистрирован в специальном административном районе в Калининградской области – на острове Октябрьский.

В ноябре стало известно, что совет директоров «Яндекса» решил изменить структуру управления компании, введя в нее некоммерческий Фонд общественных интересов. После этого Сбербанк продал компании «золотую акцию» за 1 рубль, которая была необходима Фонду.

Закон, позволяющий зарегистрировать такую структуру, был подписан президентом России Владимиром Путиным 26 ноября 2019 года.