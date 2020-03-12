Путин оценил отток капитала из России

Российский лидер Владимир Путин заявил, что не считает отток капитала из страны значительным. Президент положительно оценивает усилия России по улучшению бизнес-климата.

В интервью ТАСС глава государства отметил, что в последние годы из России «утекло немного денег, если иметь в виду, сколько притекло».

«Отток капитала имеет место быть, это совершенно очевидно. Но в разные годы это было по-разному», – сказал президент.

Сам отток капитала он назвал «естественным процессом». При этом Путин отметил, чем более стабильными будут «правила игры» и чем надежнее будет защита инвестиций и собственности, тем будет спокойнее.

«Государство должно создать условия для инвестиций. Создать лучшие условия, связанные с регулированием инфляции», – добавил он.

Глава государства подчеркнул, что усилия властей по улучшению условий ведения бизнеса дают свои результаты.

В качестве примера он привел положение России в рейтинге группы Всемирного банка Doing Business – 2020, в котором страна поднялась на 28-е место, хотя еще несколько лет назад находилась во второй сотне.

Также он отметил рост инвестиций: «в начале 2000 годов прямые инвестиции были в один млрд долларов, сейчас – свыше 540 млрд».

Ранее в России анонсировали запуск инфраструктурного инвестфонда по поручению президента объемом до 600 млрд рублей.