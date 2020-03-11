Сертификат на маткапитал обещали сделать первой автоматической социальной госуслугой

Сертификат на материнский капитал станет первой социальной государственной услугой в России, которая будет предоставляться гражданам автоматически после рождения ребенка, сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

«Выдача сертификата на материнский капитал станет первой в России социальной государственной услугой, которая предоставляется гражданину автоматически, без его участия. Все необходимые сведения Пенсионный фонд будет получать самостоятельно путем межведомственного взаимодействия. Такую задачу – максимально упростить процедуры получения материнского капитала – ставил перед нами президент [России Владимир Путин]», – передает ТАСС слова Котякова.

В ведомстве отметили, что с 15 апреля сертификат на материнский капитал будет оформляться в проактивном режиме. После рождения ребенка в Пенсионный фонд будут поступать сведения из Единого реестра записей актов гражданского состояния, в которых уже содержатся все необходимые сведения о ребенке и его родителях. ПФР проверит, есть ли какие-либо ограничения, препятствующие выдаче сертификата. Если таких ограничений нет, то документ будет оформлен, а информация о нем направлена владельцу сертификата.

Если мать зарегистрирована на портале госуслуг, то по факту выдачи сертификата ей придет соответствующее уведомление в личном кабинете, а также на тот контактный номер, который указан на портале, пояснили в министерстве.

Если в Едином реестре записей актов гражданского состояния нет информации о рождении ребенка или у родителя нет регистрации на портале госуслуг, то у матери останется возможность подать заявление лично в отделениях Пенсионного фонда России и в МФЦ. При этом сроки выдачи сертификата сокращаются с 15 до пяти дней.

В ведомстве ожидают, что в 2020 году порядка 1,1 млн семей будут иметь право на материнский капитал. На финансовое обеспечение принимаемых мер в текущем году запланировано 122 млрд рублей.

Напомним, 6 марта президент России Владимир Путин заявил, что готовит указ, который поможет упростить процедуры получения социальных пособий.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД